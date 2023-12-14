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Названа дата закрытия границы Финляндии и России

Названа дата закрытия границы Финляндии и России Правительство Финляндии снова закроет все КПП на границе с Россией.
Другие страны
14 декабря 2023 г. 21:32
Названа дата закрытия границы Финляндии и России

Правительство Финляндии снова закроет все КПП на границе с Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава финского МВД Мари Рантанен.

"Граница будет закрыта с завтрашнего дня, пятницы, 15 декабря, в 20:00 (22:00 - бакинское время). Мы смогли констатировать, что нелегальная иммиграция на восточной границе Финляндии продолжилась", - сообщила Рантанен во время парламентского часа вопросов и ответов.

"Правительство решило, что, поскольку этот тип въезда в страну продолжается, необходимо принять постановление правительства о повторном закрытии КПП "Ваалимаа" и "Ниирала". В итоге заявления о предоставлении международной защиты на внешних границах Финляндии будут приниматься только пунктами пересечения границы в аэропортах и морских портах", - говорится в заявлении МВД Финляндии.

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