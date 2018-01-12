Названа дата выборов в Европарламент

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Очередные выборы в Европарламент намечены на 23-26 мая 2019 года. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в ассамблее

Выборы в Европейский парламент прошли во всех государствах — членах ЕС между 22 и 25 мая 2014 года. Обычно общеевропейские выборы проводятся летом, но эти выборы были перенесены в целях увеличения явки избирателей и времени между выборами в парламент и выборами председателя Еврокомиссии, намеченными на июль.