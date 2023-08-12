Названа дата учений боевой группы НАТО в Румынии

Международные учения боевой группы НАТО начнутся 14 августа в Румынии.

Международные учения боевой группы НАТО начнутся 14 августа в Румынии.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

"В период с 14 по 18 августа около 250 французских и люксембургских солдат и 65 технических средств боевой группы НАТО в Румынии примут участие в учениях Deployex на полигоне Бабадаг", - сказано в сообщении.

Отмечается, что целью учений являются отработка быстрого развертывания войск и техники боевой группы Североатлантического альянса.

Боевую группу НАТО в Румынии создали в мае 2022 года. На сегодня в стране находятся военнослужащие из Франции, Бельгии и Нидерландов. Также не исключается участие и других государств.