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Названа дата учений боевой группы НАТО в Румынии

Названа дата учений боевой группы НАТО в Румынии Международные учения боевой группы НАТО начнутся 14 августа в Румынии.
Другие страны
12 августа 2023 г. 20:23
Названа дата учений боевой группы НАТО в Румынии

Международные учения боевой группы НАТО начнутся 14 августа в Румынии.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Минобороны страны.

"В период с 14 по 18 августа около 250 французских и люксембургских солдат и 65 технических средств боевой группы НАТО в Румынии примут участие в учениях Deployex на полигоне Бабадаг", - сказано в сообщении.

Отмечается, что целью учений являются отработка быстрого развертывания войск и техники боевой группы Североатлантического альянса.

Боевую группу НАТО в Румынии создали в мае 2022 года. На сегодня в стране находятся военнослужащие из Франции, Бельгии и Нидерландов. Также не исключается участие и других государств.

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Версия на азербайджанском языке Rumıniyada NATO təlimlərinin vaxtı açıqlanıb

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