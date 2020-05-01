Названа дата последнего контакта заразившегося COVID-19 Мишустина с Путиным

Премьер-министр России Михаил Мишустин последний раз лично встречался с президентом России Владимиром Путиным 24 марта.

Как сообщает Report, соответствующую дату назвал в Telegram-канале «Пул N3» корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

По его информации, глава государства, премьер, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов встречались на совещании по экономическим вопросам.

Напомним, что ранее был определен круг контактов Мишустина на работе. С начала эпидемии коронавируса приезжал на работу в Дом правительства. Доступ в кабинет премьера имели только сотрудники протокола и специалисты, обеспечивающие качество видеосвязи.