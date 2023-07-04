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Названа дата первого заседания Совета Украина - НАТО

Названа дата первого заседания Совета Украина - НАТО Первое заседание Совета Украина - НАТО пройдет на предстоящем саммите Альянса 11-12 июля в Вильнюсе.
Другие страны
4 июля 2023 г. 05:42
Названа дата первого заседания Совета Украина - НАТО

Первое заседание Совета Украина - НАТО пройдет на предстоящем саммите Альянса 11-12 июля в Вильнюсе.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в интервью Rzeczpospolita заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, Вильнюсский саммит станет первой встречей Совета НАТО - Украина на уровне глав государств и правительств.

"Таким образом, Киеву будет предоставлено равное место за столом этого органа Альянса. Совет Украина - НАТО станет большим шагом на пути нашей страны к адаптации к процессам и структурам внутри НАТО", - отметил глава немецкого Минобороны.

Писториус также добавил, что Североатлантический альянс ни при каких обстоятельствах не станет стороной конфликта в российско-украинской войне. Поэтому ответить на вопрос о членстве Украины можно будет только после завершения боевых действий.

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