Названа дата первого заседания Совета Украина - НАТО

Первое заседание Совета Украина - НАТО пройдет на предстоящем саммите Альянса 11-12 июля в Вильнюсе.

Первое заседание Совета Украина - НАТО пройдет на предстоящем саммите Альянса 11-12 июля в Вильнюсе.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в интервью Rzeczpospolita заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

По его словам, Вильнюсский саммит станет первой встречей Совета НАТО - Украина на уровне глав государств и правительств.

"Таким образом, Киеву будет предоставлено равное место за столом этого органа Альянса. Совет Украина - НАТО станет большим шагом на пути нашей страны к адаптации к процессам и структурам внутри НАТО", - отметил глава немецкого Минобороны.

Писториус также добавил, что Североатлантический альянс ни при каких обстоятельствах не станет стороной конфликта в российско-украинской войне. Поэтому ответить на вопрос о членстве Украины можно будет только после завершения боевых действий.