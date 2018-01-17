Названа дата переноса посольства США в Иерусалим

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "В течение этого года США перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху журналистам.в самолете, возвращаясь из Индии.

Отметим, что после протеста международного сообщества, Белый Дом заявлял, что процесс займет несколько лет.

Президент США Дональд Трамп 6 декабря прошлого года подписал решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

16 января этого года он также утвердил документ о сокращении Соединенными Штатами гуманитарной помощи палестинским беженцам на 65 млн долларов.