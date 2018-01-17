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    Названа дата переноса посольства США в Иерусалим

    Дональд Трамп 6 декабря прошлого года подписал решение о признании Иерусалима столицей Израиля

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ "В течение этого года США перенесут свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху журналистам.в самолете, возвращаясь из Индии.

    Отметим, что после протеста международного сообщества, Белый Дом заявлял, что процесс займет несколько лет.

    Президент США Дональд Трамп 6 декабря прошлого года подписал решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

    16 января этого года он также утвердил документ о сокращении Соединенными Штатами гуманитарной помощи палестинским беженцам на 65 млн долларов. 

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