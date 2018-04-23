Названа дата открытия посольства США в Иерусалиме

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Руководство США планирует открыть посольство в Иерусалиме (Гудсе) 14 мая.
Как передает Report, об этом пишет КоммерсантЪ со ссылкой на пресс-атташе посольства Израиля в России Алекс Гандлер.
"Открытие посольства Соединенных Штатов Америки в Иерусалиме состоится 14 мая этого года, в День независимости Израиля", - заявил А.Гандлер.
По его словам, израильская сторона ожидает участия очень важных гостей в церемонии и праздновании независимости государства.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook