Названа дата очередных переговоров по Сирии в астанинском формате

Международная встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане 21-22 декабря.

Международная встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане 21-22 декабря.

Как передает Report, об этом агентству "Анадолу" сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По словам дипломата, все стороны - страны-гаранты и наблюдатели - подтвердили свое участие в 17-м раунде переговоров.

Предыдущий раунд переговоров по Сирии в астанинском формате прошел в Нур-Султане 7-8 июля. Обсуждались такие вопросы, как текущая ситуация в Сирии, доставка гуманитарных грузов, возобновление работы Конституционного комитета Сирии в Женеве, обмен заключенными, освобождение пленных, а также поиск пропавших.

Переговоры по Сирии в астанинском формате проходят с 2017 года. Странами-гарантами выступают Турция, Россия и Иран.