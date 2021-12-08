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Названа дата очередных переговоров по Сирии в астанинском формате

Названа дата очередных переговоров по Сирии в астанинском формате Международная встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане 21-22 декабря.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 07:06
Названа дата очередных переговоров по Сирии в астанинском формате

Международная встреча по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане 21-22 декабря.

Как передает Report, об этом агентству "Анадолу" сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По словам дипломата, все стороны - страны-гаранты и наблюдатели - подтвердили свое участие в 17-м раунде переговоров.

Предыдущий раунд переговоров по Сирии в астанинском формате прошел в Нур-Султане 7-8 июля. Обсуждались такие вопросы, как текущая ситуация в Сирии, доставка гуманитарных грузов, возобновление работы Конституционного комитета Сирии в Женеве, обмен заключенными, освобождение пленных, а также поиск пропавших.

Переговоры по Сирии в астанинском формате проходят с 2017 года. Странами-гарантами выступают Турция, Россия и Иран.

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Версия на азербайджанском языке Astana formatında Suriya üzrə növbəti danışıqların tarixi açıqlanıb

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