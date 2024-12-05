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Названа дата голосования по импичменту президента в Южной Корее

Названа дата голосования по импичменту президента в Южной Корее Демократическая партия "Тобуро", которая контролирует большинство в Национальном собрании Республики Корея, намерена провести голосование по ходатайству об импичменте президента 7 декабря.
Другие страны
5 декабря 2024 г. 08:08
Названа дата голосования по импичменту президента в Южной Корее

Демократическая партия "Тобуро", которая контролирует большинство в Национальном собрании Республики Корея, намерена провести голосование по ходатайству об импичменте президента 7 декабря.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

"Было решено провести голосование по импичменту 7 декабря около 7 часов вечера", - рассказали в партии. В случае одобрения инициативы дело будет рассматривать Конституционный суд.

Поскольку документ об импичменте был внесен на пленарном заседании после полуночи 5 декабря по местному времени, уже ожидалось, что голосование состоится 6 или 7 декабря. Юридические нормы требуют, чтобы голосование состоялось не ранее 24 часов, но и не позднее 72 часов после пленарного заседания.

Вечером 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль в целях борьбы с "просеверокорейскими элементами" неожиданно ввел военное положение, которое было отменено примерно через шесть часов. Оппозиция 4 декабря инициировала процедуру импичмента, считая, что Юн Сок Ёль нарушил конституцию, поскольку для военного положения не было оснований.

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