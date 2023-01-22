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Названа дата дебюта Роналду за "Аль-Наср" в официальном матче

Названа дата дебюта Роналду за "Аль-Наср" в официальном матче Португальский нападающий Криштиану Роналду дебютирует за "Аль-Наср" в официальном матче 22 января.
Другие страны
22 января 2023 г. 06:36
Названа дата дебюта Роналду за Аль-Наср в официальном матче

Португальский нападающий Криштиану Роналду дебютирует за "Аль-Наср" в официальном матче 22 января.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В этот день "Аль-Наср" сразится с "Аль-Иттифаком" в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что Роналду уже выходил на поле в Саудовской Аравии, это случилось в товарищеском матче, где сборная Эр-Рияда (объединенная команда "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля") сыграла с ПСЖ (4:5), форвард в этом матче оформил дубль.

Нападающий стал игроком "Аль-Насра" 2 января этого года.

Напомним, Криштиану Роналду перед стартом чемпионата мира-2022 дал скандальное интервью Пирсу Моргану. В нем он раскритиковал "Манчестер Юнайтед", за который тогда выступал, и главного тренера команды Эрика тен Хага. После этого контракт между игроком и клубом был расторгнут.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldunun "Əl-Nəsr"də rəsmi matçda debüt edəcəyi tarix açıqlanıb

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