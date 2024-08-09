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Названа дата дебатов между Харрис и Байден

Названа дата дебатов между Харрис и Байден Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница по предвыборной гонке от демократов Камала Харрис встретятся на теледебатах 10 сентября.
Другие страны
9 августа 2024 г. 04:45
Названа дата дебатов между Харрис и Байден

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница по предвыборной гонке от демократов Камала Харрис встретятся на теледебатах 10 сентября.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC в соцсети Х.

"ABC News проведет дебаты кандидатов в президенты 10 сентября. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC", - говорится в сообщении.

CNN отмечает, что Трамп, выступая на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде, заявил, что "с нетерпением ждет" дебатов с вице-президентом и согласовал даты предстоящих дебатов: 4 сентября на Fox News, 10 сентября на ABC и 25 сентября на NBC.

Трамп добавил, что "небольшие детали", включая аудиторию и место проведения, все еще прорабатываются. Он также подчеркнул, что сомневается в том, что Харрис согласится со всеми условиями дебатов.

Харрис, который ранее согласилась на дебаты на канале ABC, подтвердила, что примет участие в них позже в четверг, и сказала, что была бы "счастлива" обсудить будущие дебаты.

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Версия на азербайджанском языке Harris və Trampın debatının tarixi açıqlanıb

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