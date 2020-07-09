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Назван способ снизить смертность от коронавируса

Назван способ снизить смертность от коронавируса Вероятность тяжелого прохождения коронавирусной инфекции у пациента можно спрогнозировать с помощью совместного использования тестов ПЦР (полимеразная цепная реакция, показывающая наличие генома возбудителя болезни) и ИФА (иммуноферментный анализ) в начал
Другие страны
9 июля 2020 г. 07:44
Назван способ снизить смертность от коронавируса

Вероятность тяжелого прохождения коронавирусной инфекции у пациента можно спрогнозировать с помощью совместного использования тестов ПЦР (полимеразная цепная реакция, показывающая наличие генома возбудителя болезни) и ИФА (иммуноферментный анализ) в начале заболевания.

 
Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, такой вывод сделан в исследовании Университета науки и искусств китайской провинции Хубэй. Ученые обнаружили у пациентов с тяжелым течением болезни более позднюю выработку антител типа IgM, которые позволяют организму бороться с коронавирусом.


Согласно полученным данным, антитела данного типа специфичны для коронавируса, но имеются лишь у 82,2% пациентов с COVID-19, который ранее был подтвержден стандартным тестом ПЦР, говорится в исследовании. При этом у половины из оставшихся 17,8% пациентов впоследствии наблюдалось тяжелое прохождение заболевания: они поступали в отделение интенсивной терапии и находились там более трех суток.


Таким образом, проведение тестирования на антитела после положительного анализа ПЦР на коронавирус позволит спрогнозировать возможные осложнения и заранее принять меры для спасения заболевших.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusdan ölüm faizini azaldan üsullar tapıldı

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