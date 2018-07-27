Назван самый жаркий день в северной Европе

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Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Жителей северной части Европы сегодня ожидает самый жаркий день в этом году, передает Report со ссылкой на Euronews.

В некоторых частях Великобритании температура воздуха может достичь 37 градусов Цельсия наивысшей отметки в июле в этой стране. Не исключено, что не устоит и абсолютный температурный рекорд в 38,5 градусов.

В Германии сегодня температура воздуха местами поднимется до 39 градусов, но при этом температурный рекорд 2015 года побит не будет. Жара значительно усложняет жизнь немецким фермерам. Многие хозяйства рискуют в скором времени прекратить свое существование. Ассоциация фермеров Германии прогнозирует миллиардные убытки.

Во Франции также установилась аномальная жара. Местами там ожидается выше 37 градусов. В 18 департаментах северной и центральной частей страны объявлен оранжевый уровень опасности. Местных жителей просят в дневные часы не выходить из дома и закрывать ставни, чтобы солнечное тепло не проникало в квартиры.

В мэриях парижских округов для местных жителей открыли залы с кондиционерами. Некоторые туристы и местные жители предпочитают освежаться прямо в фонтанах.