Назван самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года

Журнал Sportico составил рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов по результатам 2023 года.
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За 2023 год футболист заработал $275 млн ($60 млн от спонсоров). Контракт с клубом футболист подписал 2 января 2023 года, в рамках соглашения он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.
На $72 млн меньше у гольфиста Джона Рама. Тройку самых богатых спортсменов по итогам 2023 года занял аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси. Действующий чемпион мира заработал $130 млн.
10-ка рейтинга Sportico выглядит следующим образом:
- Криштиану Роналду (футбол) — $275 млн
- Джон Рам (гольф) — $203 млн
- Лионель Месси (футбол) — $130 млн
- Леброн Джеймс (баскетбол) — $125,7 млн
- Килиан Мбаппе (футбол) — $125 млн
- Неймар (футбол) — $121 млн
- Стефен Карри (баскетбол) — $98,9 млн
- Яннис Адетокумбо (баскетбол) — $88,4 млн
- Кевин Дюрант (баскетбол) — $86,9 млн
- Патрик Махоумс (американский футбол) — $84,3 млн.