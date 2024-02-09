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Назван самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года Журнал Sportico составил рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов по результатам 2023 года.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 02:50
Назван самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года

Журнал Sportico составил рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов по результатам 2023 года.

Как сообщает Report, по версии журнала первое место занял португальский полузащитник саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

За 2023 год футболист заработал $275 млн ($60 млн от спонсоров). Контракт с клубом футболист подписал 2 января 2023 года, в рамках соглашения он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

На $72 млн меньше у гольфиста Джона Рама. Тройку самых богатых спортсменов по итогам 2023 года занял аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси. Действующий чемпион мира заработал $130 млн.

10-ка рейтинга Sportico выглядит следующим образом:

  1. Криштиану Роналду (футбол) — $275 млн
  2. Джон Рам (гольф) — $203 млн
  3. Лионель Месси (футбол) — $130 млн
  4. Леброн Джеймс (баскетбол) — $125,7 млн
  5. Килиан Мбаппе (футбол) — $125 млн
  6. Неймар (футбол) — $121 млн
  7. Стефен Карри (баскетбол) — $98,9 млн
  8. Яннис Адетокумбо (баскетбол) — $88,4 млн
  9. Кевин Дюрант (баскетбол) — $86,9 млн
  10. Патрик Махоумс (американский футбол) — $84,3 млн.
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