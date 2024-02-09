Назван самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года

Журнал Sportico составил рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов по результатам 2023 года.

Журнал Sportico составил рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов по результатам 2023 года.

Как сообщает Report , по версии журнала первое место занял португальский полузащитник саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду.

За 2023 год футболист заработал $275 млн ($60 млн от спонсоров). Контракт с клубом футболист подписал 2 января 2023 года, в рамках соглашения он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

На $72 млн меньше у гольфиста Джона Рама. Тройку самых богатых спортсменов по итогам 2023 года занял аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси. Действующий чемпион мира заработал $130 млн.

10-ка рейтинга Sportico выглядит следующим образом: