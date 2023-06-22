Назван размер ущерба, нанесенного экологии подрывом Каховской ГЭС

Общий экологический ущерб, возникший вследствие разрушения Каховской гидроэлектростанции, оценивается в сумму 1,5 млрд долларов.

Общий экологический ущерб, возникший вследствие разрушения Каховской гидроэлектростанции, оценивается в сумму 1,5 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил премьер-министр Украины Дениса Шмыгаль на Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Сумма нанесенного экологического ущерба включает в себя предварительные оценки ущерба, нанесенного сельскому хозяйству, инфраструктуре, жилью и затраты на восстановление самой станции.

Глава украинского правительства отметил, что общая стоимость восстановления Украины, оцененная Всемирным банком в $411 млрд, будет расти после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Дамба Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. В результате были затоплены населенные пункты, экологии был нанесен большой ущерб. По последним данным, число погибших в результате взрыва Каховской ГЭС (СЭС) достигло 35 человек.