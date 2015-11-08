​Назван организатор теракта на борту российского самолета А321

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Британские СМИ назвали имя предполагаемого организатора взрыва на борту российского самолета А321.

Как передает Report со ссылкой на Эхо Москвы, The Sunday Times утверждает, что атаку организовало крыло «Исламского государства Ирака и Леванта», действующее на Синайском полуострове — «Вилаят Синай» — и его глава Абу Усама аль-Масри.

Газета утверждает, что британские власти не только подтвердили статус аль-Масри как подозреваемого, но также обещали помощь силовикам Египта или России по его захвату либо устранению.

Это может предполагать привлечение к операции бойцов SAS — британского спецназа. В российских силовых структурах эта информация не комментировалась.