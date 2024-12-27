Назван один из возбудителей выявленной в ДР Конго неизвестной болезни

Специалисты, работающие в Демократической Республике Конго (ДРК) над выявлением возбудителя неизвестной ранее болезни, вспышка которой произошла на западе страны, уточнили свои ранние выводы и назвали коронавирусную инфекцию как одну из причин заболевания

Специалисты, работающие в Демократической Республике Конго (ДРК) над выявлением возбудителя неизвестной ранее болезни, вспышка которой произошла на западе страны, уточнили свои ранние выводы и назвали коронавирусную инфекцию как одну из причин заболевания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Actualite.

По информации издания, национальный институт биомедицинских исследований ДРК пришел к выводу, что речь идет о сложном случае коинфекции - заражении одной клетки сразу несколькими видами вирусов. Возбудителями болезни, выявленной минувшей осенью в ДРК, являются одновременно вирус гриппа AH1N1 и коронавируса SARS-CoV-2. При этом они взаимодействуют с возбудителями малярии. Заражение происходит на фоне общего ослабления организма из-за недостаточного питания.

17 декабря международная группа ученых объявила, что неизвестная болезнь является тяжелой формой малярии. Однако дальнейшие исследования показали, что речь идет о группе возбудителей.

Вспышка заболевания произошла в октябре в конголезской провинции Кванго. Болезнь, объявленная неизвестной, сопровождалась высокой температурой и сильными головными болями. Согласно официальным данным конголезского правительства общее число заболевших - 593, из них умерли 36. В свою очередь власти Кванго сообщили о смерти 143 человек.