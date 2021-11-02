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Назван объект, с которым столкнулась подлодка США в Южно-Китайском море

Назван объект, с которым столкнулась подлодка США в Южно-Китайском море Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с не отмеченной на карте подводной горой.
Другие страны
2 ноября 2021 г. 03:41
Назван объект, с которым столкнулась подлодка США в Южно-Китайском море

Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с не отмеченной на карте подводной горой.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал института ВМС США (USNI).

В публикации отмечается, что расследование инцидента, произошедшего 2 октября, закончилось на прошлой неделе. Вывод об этом будут рассмотрены командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмиралом Карлом Томасом. Ему предстоит определить, будут ли приняты дополнительные меры в связи со случившимся.

"В ходе расследования было установлено, что подлодка ВМС США USS Connecticut столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в международных водах в Индо-Тихоокеанском регионе. Командующий Седьмого флота США определит целесообразность последующих действий, включая привлечение к ответственности", - отметила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.

В начале октября американская атомная подводная лодка USS Connecticut столкнулась в Южно-Китайском море с неизвестным предметом, в результате чего пострадали 11 моряков.

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