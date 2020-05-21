​Назван новый возможный эпицентр пандемии COVID-19

Новым очагом распространения коронавируса может стать Латинская Америка.

Как передает Report со ссылкой на издание Der Spiegel, ситуацию в регионе можно сравнить с пиком пандемии COVID-19 в США и Европе.

Эквадорский город Гуаякиль отметился пятикратным ростом числа умерших и сейчас рискует превратиться "во второй Нью-Йорк", но самая тревожная статистика в Бразилии. Темпы роста распространения коронавируса в стране пока не удается сдержать. На Бразилию приходится половина заболевших и умерших в Латинской Америке. Страна входит в тройку мировых лидеров рейтинга по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. Всего в этом латиноамериканском государстве зафиксировано около 19 тыс. погибших и более 290 тыс. заболевших.

Издание приводит слова врача из Сан-Паулу, который заявил, что страна может приблизиться к отметке в 100 тыс. смертей, а "худшее еще впереди".