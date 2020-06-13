​Назван наиболее пострадавший от коронавируса регион мира

Майкл Райан https://report.az/storage/news/b431165eedf3f49c8b3a389d721c8780/0384d0dc-869e-43dd-9497-5f20c2466e6d_292.jpg

Сейчас основную тяжесть эпидемии коронавируса несут на себе страны Американского региона.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, четыре из 10 государств, наиболее пострадавших от вируса, находятся в Северной или Южной Америке. Райан также отметил, что вирус "очень активен" в этой области. Специалист рассказал, что все больше беспокойства вызывает ситуация в Бразилии, в частности в густонаселенных городах страны. Хотя система здравоохранения Бразилии "еще справляется", но отделения интенсивной терапии уже практически переполнены. Также тяжелая ситуация с заболеванием наблюдается в Мексике.

"Мы видим тенденцию к дальнейшему распространению заболевания, в частности в странах глобального Юга" (государствах, расположенных преимущественно в Южном полушарии, с низким уровнем ВВП на душу населения - ред.), - подчеркнул представитель ВОЗ.