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Назван наиболее пострадавший от коронавируса регион мира

​Назван наиболее пострадавший от коронавируса регион мира

Майкл Райан

Сейчас основную тяжесть эпидемии коронавируса несут на себе страны Американского региона.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, четыре из 10 государств, наиболее пострадавших от вируса, находятся в Северной или Южной Америке. Райан также отметил, что вирус "очень активен" в этой области. Специалист рассказал, что все больше беспокойства вызывает ситуация в Бразилии, в частности в густонаселенных городах страны. Хотя система здравоохранения Бразилии "еще справляется", но отделения интенсивной терапии уже практически переполнены. Также тяжелая ситуация с заболеванием наблюдается в Мексике.

"Мы видим тенденцию к дальнейшему распространению заболевания, в частности в странах глобального Юга" (государствах, расположенных преимущественно в Южном полушарии, с низким уровнем ВВП на душу населения - ред.), - подчеркнул представитель ВОЗ.

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