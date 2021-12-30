Назван максимальный инкубационный период "омикрона"

Максимальный инкубационный период "омикрона" длится 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день.

Максимальный инкубационный период "омикрона" длится 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с коронавирусом в РФ.

"Передача "омикрона" идет гораздо быстрее – он является более заразным по разным оценкам от трех до пяти раз. Сокращается инкубационный период: максимальный остается 14 дней, но первые клинические признаки проявляются уже на третий-пятый день", - говорится в сообщении оперштаба.