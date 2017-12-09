Назван лучший актер 2017 года

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Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны десять лучших актеров уходящего года.

Как передает Reportсо ссылкой РИА Новости, список составили эксперты издания Vulture.

"Золото" отдали 21-летнему Тимоти Шаламе, сыгравшему в фильме "Зови меня своим именем" об однополой любви.

Второе место получила ирландская актриса Сирша Ронан, участвовавшая в картине "Леди птица". Также в топ-10 попала американка Лори Меткалф, сыгравшая в этом же фильме. Она в рейтинге заняла седьмое место.

Замыкает тройку лидеров Уиллем Дефо с драмой "Проект "Флорида". Пятое место заняла актриса Бруклин Принс, снявшаяся вместе с Дефо в этой картине.

В десятку лучших актеров попали также Джеймс Франко ("Горе-творец"), Синтия Никсон ("Тихая страсть"), Дэниэл Калуя ("Прочь"), а также Марго Робби и Элисон Дженни, снявшиеся в фильме "Ледяная стерва".