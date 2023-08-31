Назначен новый министр обороны Великобритании

Глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства Грант Шэппс будет вскоре назначен министром обороны страны, сменив Бена Уоллеса.

Грант Шэппс назначен новым министром обороны Великобритании.

Как передает Report, соответствующую публикацию премьер-министр Великобритании Риши Сунак разместил в социальной сети "X".

"Для меня большая честь получить это назначение. Я хотел бы отдать должное огромному вкладу Бена Уоллеса в оборону Великобритании и глобальную безопасность за последние четыре года", - прокомментировал свое назначение Г. Шэппс в соцсетях.

12:37

Глава министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства Грант Шэппс будет вскоре назначен министром обороны страны, сменив Бена Уоллеса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky News, демонстрируя кадры прибытия Шэппса в канцелярию главы правительства Риши Сунака на Даунинг-стрит, 10.

Ранее в четверг Уоллес, еще в июле заявивший о намерении покинуть пост, подал на имя Сунака прошение об отставке, которое премьер принял.