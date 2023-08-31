О нас

Назначен новый министр обороны Великобритании

Назначен новый министр обороны Великобритании Глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства Грант Шэппс будет вскоре назначен министром обороны страны, сменив Бена Уоллеса.
Другие страны
31 августа 2023 г. 13:05
Назначен новый министр обороны Великобритании

Грант Шэппс назначен новым министром обороны Великобритании.

Как передает Report, соответствующую публикацию премьер-министр Великобритании Риши Сунак разместил в социальной сети "X".

"Для меня большая честь получить это назначение. Я хотел бы отдать должное огромному вкладу Бена Уоллеса в оборону Великобритании и глобальную безопасность за последние четыре года", - прокомментировал свое назначение Г. Шэппс в соцсетях.

12:37

Глава министерства энергетики и углеродной нейтральности Соединенного Королевства Грант Шэппс будет вскоре назначен министром обороны страны, сменив Бена Уоллеса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky News, демонстрируя кадры прибытия Шэппса в канцелярию главы правительства Риши Сунака на Даунинг-стрит, 10.

Ранее в четверг Уоллес, еще в июле заявивший о намерении покинуть пост, подал на имя Сунака прошение об отставке, которое премьер принял.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Grant Shapps announced as new UK defense secretary to replace Ben Wallace
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın yeni müdafiə nazirinin adı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
30 августа 2023 г. 14:58
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
28 августа 2023 г. 14:42
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
28 августа 2023 г. 12:34
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi