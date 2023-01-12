Cпецпрокурор займется расследованием хранения Байденом секретных документов

Министр юстиции США Меррик Гарленд объявил о назначении бывшего федерального прокурора Роберта Хёра спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом Джо Байденом секретных документов.

Министр юстиции США Меррик Гарленд объявил о назначении бывшего федерального прокурора Роберта Хёра спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом Джо Байденом секретных документов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Я подписал распоряжение о назначении Роберта Хёра спецпрокурором по делу, о котором говорил. Документ уполномочивает его расследовать, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон, в связи с этим делом.

Спецпрокурор не будет находиться под повседневным контролем какого-либо должностного лица министерства, но он должен соблюдать правила, процедуры и принципы министерства", - заявил глава Минюста США, выступая перед журналистами.

Его выступление было посвящено делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов.