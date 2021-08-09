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Назначены новые командующие ВС Украины

Назначены новые командующие ВС Украины Президент Украины Владимир Зеленский осуществил ряд назначений в руководстве Вооруженных сил.
Другие страны
9 августа 2021 г. 20:59
Назначены новые командующие ВС Украины
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский осуществил ряд назначений в руководстве Вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщается на сайте офиса главы государства.

Отмечается, что новые военные руководители были представлены Зеленским во время визита на остров Змеиный.

Президент назначил Николая Олещука командующим Воздушными силами Украины, Максима Миргородского - командующим Десантно-штурмовыми войсками, Андрея Ковальчука - командующим оперативным командованием "Юг", Олега Микаца - командующим оперативным командованием "Восток", Сергея Литвинова - командующим оперативным командованием "Запад", Владимира Коваля - заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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