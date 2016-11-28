Назначена дата выборов нового главы Европарламента

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Выборы нового председателя Европарламента намечены на 17 января 2017 года. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ассамблее.

По его словам, политические фракции ассамблеи определятся с кандидатами в декабре. В настоящее время называются до десяти потенциальных претендентов, в том числе лидеры парламентских групп Европейской народной партии, социалистов и либеральных демократов Манфред Вебер, Джанни Пителла и Ги Верхофстадт.

Действующий глава Европарламента Мартин Шульц заявил 24 ноября, что уходит с поста и возглавит в Германии избирательный список СДПГ в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.