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Назначена дата похорон президента Гаити

Назначена дата похорон президента Гаити Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля.
Другие страны
16 июля 2021 г. 20:55
Назначена дата похорон президента Гаити
Жовенель Моиз

Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге министр связи и культуры Прадель Энрикес.

"Двадцатого июля - день, когда правительство отдаст дань памяти президенту республики Жовенелю Моизу, который был убит ... Двадцать второго июля - поминки, а 23 июля - день похорон", - сказал он.

Министр отметил, что похороны пройдут в соответствии с пожеланиями семьи и по закону.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.

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