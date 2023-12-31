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Назначен заместитель Ким Чен Ына в военном комитете правящей партии КНДР

Назначен заместитель Ким Чен Ына в военном комитете правящей партии КНДР Маршал Пак Чон Чхон снова выбран заместителем председателя Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК).
Другие страны
31 декабря 2023 г. 12:08
Назначен заместитель Ким Чен Ына в военном комитете правящей партии КНДР

Маршал Пак Чон Чхон снова выбран заместителем председателя Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

1 января 2023 года стало известно, что Пак Чон Чхон был снят с этой должности. В результате нынешнего пленума он был снова включен в политбюро ЦК ТПК и стал секретарем партийного органа. Южнокорейское агентство Yonhap указывает, что заместитель председателя ЦВК ТПК – второй по влиянию человек в военной сфере в стране. Пак Чон Чхон занимал должность председателя Генштаба Корейской народной армии, в 2020 году он получил звание маршала.

Ранее южнокорейская разведка назвала высокой вероятность того, что КНДР "пойдет на военные провокации в начале следующего года". В качестве одной из причин для подобной оценки было названо возвращение Пак Чон Чхона на политическую сцену. По данным Сеула, он несет ответственность за инцидент с подрывом северокорейских мин в 2015 году, в результате которого пострадали два южнокорейских солдата.

Членом политбюро и секретарем ЦК ТПК также стал Чо Чхун Рён, директор отдела партии, ответственного за производство боеприпасов.

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