Назначен первый спецпредставитель ЕС по региону Персидского залива

Луиджи ди Майо назначен первым специальным представителем Европейского союза в регионе Персидского залива.

Луиджи ди Майо назначен первым специальным представителем Европейского союза в регионе Персидского залива.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Задачи нового спецпредставителя будут заключаться в дальнейшем развитии прочного, всестороннего и стратегического партнерства ЕС со странами этого региона.

Луиджи Ди Майо приступит к своим обязанностям с 1 июня с первоначальным мандатом на 21 месяц.

Отметим, что Ди Майо занимал пост министра иностранных дел Италии с 2019 по 2022 гг.