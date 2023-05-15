Назначен первый спецпредставитель ЕС по региону Персидского залива

Луиджи ди Майо назначен первым специальным представителем Европейского союза в регионе Персидского залива.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Задачи нового спецпредставителя будут заключаться в дальнейшем развитии прочного, всестороннего и стратегического партнерства ЕС со странами этого региона.
Луиджи Ди Майо приступит к своим обязанностям с 1 июня с первоначальным мандатом на 21 месяц.
Отметим, что Ди Майо занимал пост министра иностранных дел Италии с 2019 по 2022 гг.