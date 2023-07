Назначен новый руководитель китайского ЦБ

Новым главой Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) назначен Пань Гуншэн, занимавший ранее пост зампредседателя ЦБ КНР.

Как передает Report , об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Он сменит на этом посту И Гана, который достиг пенсионного возраста - 65 лет. И Ган возглавлял НБК с 2018 года.

Пань Гуншэн пришел в НБК в 2012 году, до этого он был топ-менеджером госбанков, в том числе, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China Ltd. С 2016 года он возглавлял Государственное управление валютного контроля (SAFE) КНР.

Менее месяца назад 60-летний Пань Гуншэн был назначен партийным руководителем китайского ЦБ, поэтому его последующее утверждение в качестве руководителя НБК было ожидаемым, отмечает издание.