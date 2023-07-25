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Назначен новый руководитель китайского ЦБ

Назначен новый руководитель китайского ЦБ Новым главой Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) назначен Пань Гуншэн, занимавший ранее пост зампредседателя ЦБ КНР.
Другие страны
25 июля 2023 г. 20:40
Назначен новый руководитель китайского ЦБ

Новым главой Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) назначен Пань Гуншэн, занимавший ранее пост зампредседателя ЦБ КНР.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Он сменит на этом посту И Гана, который достиг пенсионного возраста - 65 лет. И Ган возглавлял НБК с 2018 года.

Пань Гуншэн пришел в НБК в 2012 году, до этого он был топ-менеджером госбанков, в том числе, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China Ltd. С 2016 года он возглавлял Государственное управление валютного контроля (SAFE) КНР.

Менее месяца назад 60-летний Пань Гуншэн был назначен партийным руководителем китайского ЦБ, поэтому его последующее утверждение в качестве руководителя НБК было ожидаемым, отмечает издание.

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Версия на английском языке China names Pan Gongsheng to lead central bank, succeeding Yi Gang

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