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Назначен новый министр обороны Германии

Назначен новый министр обороны Германии Новым министром обороны Германии стал Борис Писториус.
Другие страны
17 января 2023 г. 12:54
Назначен новый министр обороны Германии

Новым министром обороны Германии стал Борис Писториус.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он сменил на посту Кристине Ламбрехт, которая вчера подала в отставку. Причиной стало то, что в последние месяцы ее критиковали за состояние материально-технической базы ВС Германии.

Писториус родился в 1960 году. С 2006 по 2013 годы был мэром города Оснабрюк, с 2013 года занимает пост главы МВД Нижней Саксонии. Член Социал-демократической партии Германии.

Отметим, что среди возможных кандидатов на данный пост политики указывали главу ведомства федерального канцлера Вольфганга Шмидта и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля, нынешнего министра труда и социальных дел Хубертуса Хайля.

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Версия на английском языке New German defense minister appointed
Версия на азербайджанском языке Almaniyanın yeni müdafiə naziri təyin edilib

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