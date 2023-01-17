Назначен новый министр обороны Германии

Новым министром обороны Германии стал Борис Писториус.
Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Он сменил на посту Кристине Ламбрехт, которая вчера подала в отставку. Причиной стало то, что в последние месяцы ее критиковали за состояние материально-технической базы ВС Германии.
Писториус родился в 1960 году. С 2006 по 2013 годы был мэром города Оснабрюк, с 2013 года занимает пост главы МВД Нижней Саксонии. Член Социал-демократической партии Германии.
Отметим, что среди возможных кандидатов на данный пост политики указывали главу ведомства федерального канцлера Вольфганга Шмидта и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля, нынешнего министра труда и социальных дел Хубертуса Хайля.