Назначен новый министр обороны Германии

Новым министром обороны Германии стал Борис Писториус.

Новым министром обороны Германии стал Борис Писториус.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он сменил на посту Кристине Ламбрехт, которая вчера подала в отставку. Причиной стало то, что в последние месяцы ее критиковали за состояние материально-технической базы ВС Германии.

Писториус родился в 1960 году. С 2006 по 2013 годы был мэром города Оснабрюк, с 2013 года занимает пост главы МВД Нижней Саксонии. Член Социал-демократической партии Германии.

Отметим, что среди возможных кандидатов на данный пост политики указывали главу ведомства федерального канцлера Вольфганга Шмидта и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларса Клингбайля, нынешнего министра труда и социальных дел Хубертуса Хайля.