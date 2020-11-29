Назначен новый глава Организации исламского сотрудничества

Гражданин Чада Хусейн Ибрахим Таха станет новым генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) с ноября 2021 года.

Гражданин Чада Хусейн Ибрахим Таха станет новым генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) с ноября 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято в ходе состоявшегося в столице Нигера, Ниамее, 47-го заседания Совета министров иностранных дел ОИС.

"Генеральный секретарь ОИС Юсеф бен Ахмед аль-Усаймин искренне поздравил Хусейна Ибрахима Таху из Республики Чад, который был избран новым генеральным секретарем сроком на пять лет, начиная с 17 ноября 2021 года. Аль-Усаймин пожелал успехов новому генеральному секретарю в его миссии, направленной на продолжение работы по продвижению совместных исламских действий в интересах народов и стран исламского мира", - говорится в сообщении пресс-службы панисламской организации.

Основная тема 47-го заседания Совета министров иностранных дел ОИС звучала как "Вместе против терроризма во имя мира и развития".