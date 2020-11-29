О нас
Report Georgia
Аудио новости

Назначен новый глава Организации исламского сотрудничества

Назначен новый глава Организации исламского сотрудничества Гражданин Чада Хусейн Ибрахим Таха станет новым генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) с ноября 2021 года.
Другие страны
29 ноября 2020 г. 03:06
Назначен новый глава Организации исламского сотрудничества

Гражданин Чада Хусейн Ибрахим Таха станет новым генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) с ноября 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое решение было принято в ходе состоявшегося в столице Нигера, Ниамее, 47-го заседания Совета министров иностранных дел ОИС.

"Генеральный секретарь ОИС Юсеф бен Ахмед аль-Усаймин искренне поздравил Хусейна Ибрахима Таху из Республики Чад, который был избран новым генеральным секретарем сроком на пять лет, начиная с 17 ноября 2021 года. Аль-Усаймин пожелал успехов новому генеральному секретарю в его миссии, направленной на продолжение работы по продвижению совместных исламских действий в интересах народов и стран исламского мира", - говорится в сообщении пресс-службы панисламской организации.

Основная тема 47-го заседания Совета министров иностранных дел ОИС звучала как "Вместе против терроризма во имя мира и развития".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
22 ноября 2020 г. 15:52
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
22 ноября 2020 г. 11:59
Бойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
ФотоБойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
24 ноября 2020 г. 13:31
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
23 ноября 2020 г. 14:49
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
24 ноября 2020 г. 11:02
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
22 ноября 2020 г. 20:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi