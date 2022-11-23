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Назначен новый генсек ОДКБ

Назначен новый генсек ОДКБ Участники заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшего в Ереване, приняли решение назначить Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года.
Другие страны
23 ноября 2022 г. 19:13
Назначен новый генсек ОДКБ

Участники заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшего в Ереване, приняли решение назначить Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года", - говорится в сообщении.

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