Назначен новый генсек ОДКБ

Участники заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшего в Ереване, приняли решение назначить Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года.

Участники заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), прошедшего в Ереване, приняли решение назначить Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года", - говорится в сообщении.