​Назначен новый глава МИД Канады

Франсуа-Филипп Шампань назначен главой канадского внешнеполитического ведомства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, премьер-министр Джастин Трюдо в среду представил его генерал-губернатору страны Жюли Пейетт во время церемонии принятия присяги сформированного им нового кабинета министров.

Трансляция церемонии, которая проходит в резиденции Пейетт Ридо-Холл в Оттаве, ведется всеми национальными телеканалами.

49-летний Шампань ранее занимал несколько министерских постов в прежнем правительстве Трюдо. В частности, он был министром международной торговли.