Назарбаев высказался за создание комитета по контролю за исполнением резолюций ООН

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Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Необходимо создать комитет, который будет следить за исполнением резолюций, принятых ООН.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, так считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"В рамках ООН принято много хороших резолюций о нераспространении ядерного оружия, о неиспытании ядерного оружия и необладании ядерным оружием, но после этих решений Индия и Пакистан стали ядерными государствами, еще 20 государств считаются пороговыми", - сказал Назарбаев в понедельник в ходе второго заседания Астанинского клуба.

Он отметил, что Казахстан занимает второе место в мире по добыче урана.

"Самое страшное, что создание ядерного оружия не стало такой великой технической задачей, очень опасный период. Единственный орган есть у человечества - ООН. Надо договориться о том, чтобы был орган, комитет, который заставляет государства выполнять резолюции ООН. Если скажем "не обладать (ядерным оружием – ред.)", то против тех, кто обладает должны быть такие санкции, которые заставляют отказаться от этого", - добавил Назарбаев.

По его мнению, "инициаторами отказа от ядерного оружия должны выступить великие ядерные державы".