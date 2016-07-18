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    Президент Казахстана собрал оперативное заседание Совбеза по ситуации в Алматы

    Карим Масимов: В ходе заседания будут приняты определенные решения

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев собрал сегодня оперативное заседание Совета безопасности в связи с событиями в Алматы, где неизвестные совершили нападения на сотрудников полиции, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По словам премьер-министра Казахстана Карима Масимова, в ходе заседания будут приняты определенные решения по событиям в Алматы.

    В Алматы неизвестные открыли стрельбу по полицейским, в результате чего погибли несколько сотрудников правоохранительных органов, еще несколько получили ранения. Один из нападавших был задержан, еще один в розыске.

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