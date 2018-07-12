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    Назарбаев сможет пожизненно возглавлять совбез Казахстана

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил право пожизненно возглавлять совет безопасности страны, полномочия которого теперь значительно расширены.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий закон опубликован в официальной газете "Казахстанская правда" и вступил в силу.

    "Первому президенту республики Казахстан – Елбасы (лидеру нации, Назарбаеву) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять совет безопасности в качестве председателя", — говорится в законе.

    Ранее документ был одобрен парламентом и 5 июля подписан президентом. Конституционный совет признал закон соответствующим конституции.

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