Назарбаев сможет пожизненно возглавлять совбез Казахстана

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил право пожизненно возглавлять совет безопасности страны, полномочия которого теперь значительно расширены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующий закон опубликован в официальной газете "Казахстанская правда" и вступил в силу.

"Первому президенту республики Казахстан – Елбасы (лидеру нации, Назарбаеву) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять совет безопасности в качестве председателя", — говорится в законе.

Ранее документ был одобрен парламентом и 5 июля подписан президентом. Конституционный совет признал закон соответствующим конституции.