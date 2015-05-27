Назарбаев: санкционная политика вредит всем участникам рынка

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Санкции в отношении России - это "антиэкономическая политика". Такое мнение, как передает Report со ссылкой на ТАСС, высказал в интервью телеканалу "Россия 24" президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

По его словам, эти санкции сказываются и на экономике Казахстана, для которого Россия является "огромным рынком". Глава государства отметил двойственный эффект для казахстанской экономики. Негативное воздействие связано с колебаниями цен, вызванными изменением курса рубля. В то же время, Казахстан получил возможность "больше вывозить товаров в Россию".

По мнению Назарбаева, к санкциям как к объективной реальности "привыкнуть невозможно". "Они бывают очень редкими. И это называется смешение политики с экономикой", - сказал он.

Президент подчеркнул, что санкции "мешают всем". "Не надо думать, что страдает одна только Россия. Не всем нравятся и в Европе взаимные санкции. Деловые люди там потеряли огромный рынок в России, куда могли вкладывать деньги и зарабатывать свои капиталы. С российской стороны тоже большие издержки. Никто в выигрыше не находится", - отметил он.

По словам Назарбаева, усилия всех сторон можно было направить на развитие, а не на борьбу с применением санкций. Он отметил, что в мире понимают, что это (санкции) "связано с большим несчастьем, которое случилось в Украине". "Получился конфликт, который рикошетом сказывается на России", - добавил президент.

"Даже любые мировые войны заканчиваются, в конце концов, переговорами. Этот кризис тоже закончится, надо чтобы это произошло скорее", - сказал он. Назарбаев подчеркнул, что со своей стороны сделает для этого все необходимое. "Когда просят посредничать, не жалею ни времени, ни сил, иду и встречаюсь. Здесь только руководители, встречаясь, на условиях компромисса могут найти общий язык. Я не вижу там неразрешимых проблем", - выразил убеждение он.

"Сейчас и российская, и украинская стороны подошли к тому периоду, когда надо вопрос решать и разрубить этот узел. Европейские лидеры тоже этого хотят. Период и время для этого очень хорошие. Санкции вредны, это антиэкономическая политика", - заключил Назарбаев.