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    ​Назарбаев призвал казахов отказаться от западных продуктов

    К примеру, западная одежда — можно прожить и без этого

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал сограждан отказаться от западных продуктов и потребительских товаров.

    Как передает Report со ссылкой на Tengrinews, об этом заявил казахский лидер на встрече с сельхозпроизводителями Акмолинской области.

    «К примеру, западная одежда — можно прожить и без этого. Правда? Без фуа-гра, бананов, вредных вообще для нас», — заявил он.

    На встрече с аграриями Назарбаев назвал их главными кормильцами страны и подчеркнул, что у жителей Казахстана «есть что одеть», они обеспечены всеми необходимыми товарами и западные товары им ни к чему.

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