​Назарбаев призвал казахов отказаться от западных продуктов

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал сограждан отказаться от западных продуктов и потребительских товаров.

Как передает Report со ссылкой на Tengrinews, об этом заявил казахский лидер на встрече с сельхозпроизводителями Акмолинской области.

«К примеру, западная одежда — можно прожить и без этого. Правда? Без фуа-гра, бананов, вредных вообще для нас», — заявил он.

На встрече с аграриями Назарбаев назвал их главными кормильцами страны и подчеркнул, что у жителей Казахстана «есть что одеть», они обеспечены всеми необходимыми товарами и западные товары им ни к чему.