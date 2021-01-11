Назарбаев поздравил правящую партию с победой

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил членов возглавляемой им правящей партии "Нур Отан" ("Свет отечества") с победой на выборах в Мажилис - нижнюю палату парламента республики

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил членов возглавляемой им правящей партии "Нур Отан" ("Свет отечества") с победой на выборах в Мажилис - нижнюю палату парламента республики.

Как передает Report, кадры выступления транслировал телеканал "Хабар 24".

"Дорогие однопартийцы, поздравляю всех с убедительной победой партии "Нур Отан" на этих выборах. Предварительные результаты экзитпола показывают, что казахстанцы связывают дальнейшее развитие нашей страны и улучшение благосостояния с нашей партией", - сказал он в понедельник, выступая в республиканском предвыборном штабе партии. Кадры выступления транслировал телеканал "Хабар 24".

Назарбаев считает символичным, что выборы состоялись в год 30-летия независимости республики. "Выборы прошли в сложных условиях пандемии и экономического кризиса, который не мог обойти и Казахстан. Это новая глобальная действительность для нас", - констатировал он.

В такой ситуации, по мнению председателя партии, только консолидированное общество, объединенное вокруг единой политической силы, может победить. "Наша победа на выборах - итог слаженной работы каждого партийца. Проведена техничная, результативная кампания. В наших рядах появились новые лидеры, имеющие реальный авторитет у населения", - отметил Назарбаев.

10 января в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам. В них участвовали пять из шести зарегистрированных в стране партий: Народная партия Казахстана, правящая партия "Нур Отан", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село"), Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") и партия "Адал" ("Честность"). ЦИК Казахстана намерен огласить предварительные итоги голосования 11 января, однако точное время к настоящему моменту неизвестно. Все избирательные процедуры должны быть завершены до 17 января.

По данным двух опросов общественного мнения, партия "Нур Отан" лидирует по итогам прошедших выборов, набирая около 72% голосов. В будущий состав нижней палаты парламента, согласно экзитполам, также могут войти Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") и Народная партия Казахстана, которые преодолевают необходимый семипроцентный барьер. Все эти три политические силы представлены в нынешнем составе Мажилиса.