Назарбаев призвал казахстанских чиновников носить отечественные костюмы

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал всех чиновников носить костюмы отечественного производства, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Надо пропагандировать отечественную продукцию, одежду. Вот здесь сидящие (чиновники - ред.) все мы должны прийти в отечественных костюмах, ничего страшного нет", - заявил Н.Назарбаев в ходе расширенного заседания правительства в Астане.

По его словам, практически вся одежда привозится из-за рубежа.

"Ладно, модницы и модники есть, им подавай "Шанель-манель" и так далее. Но простой народ? На встрече с молодежью, на открытии Года молодежи мне показали отличные костюмы и отличную обувь. Просто не обращаем внимания. Почему не развивать?" - отметил президент.