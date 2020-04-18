Найдено тело четвертого погибшего в результате крушения самолета Л-4 - ОБНОВЛЕНО

Тело четвертого погибшего найдено под обломками самолета Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что при крушении погибло трое.

"Тело четвертого нашли под обломками самолета. Личности устанавливаются", - сказали в администрации Хабаровского района региона.

Как уточнили ТАСС в администрации района, это - девушка 1985 года рождения. Среди погибших также, как сообщалось ранее, - местный бизнесмен Илья Карабут. Согласно открытым источникам, Карабут - директор ООО "МСК ДВ", которое занимается оптовой торговлей изделиями, применяемыми в медицинских целях. Карабут также был в составе сборной от Хабаровского края на открытом чемпионате Московской области по высшему пилотажу 2018 года.

*** 09.28

Небольшой самолет потерпел крушение под Хабаровском, на борту было три человека.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

"Легкомоторный самолёт Л-4 разбился вблизи поселка Лесное в 30 км от Хабаровска. На борту было три человека. По предварительным данным выжить никому из них не удалось", - сказал источник.