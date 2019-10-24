Найденные мертвыми в грузовике в Великобритании 39 человек были гражданами Китая

Судмедэксперты выяснили, что 39 человек, в том числе один подросток, найденные мертвыми в прицепе грузовика в британском Сассексе, были гражданами Китая, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Известно, что прицеп с жертвами был доставлен в британский Пурфлит из бельгийского Зебрюгге. Сам же грузовик прибыл из Северной Ирландии.

Представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван Дуйсе заявил, Брюссель приступил к расследованию дела.

По его словам, пока не известно, сколько времени прицеп находился в Бельгии.

Британская полиция ранее задержала 25-летнего водителя грузовика Мо Робинсона из Портадауна, Северной Ирландии.