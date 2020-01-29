Найдена молекула, нацеленная на уничтожение коронавирусов.

Как передает Report со ссылкой на портал "Известия", существует вероятность, что она сможет победить "китайский коронавирус" 2019-nCoV.

На данный момент не существует ни одного препарата против активно распространяющегося коронавируса. Однако в 2014 году ученые из Швейцарии открыли молекулу К22 в целях создать лекарство от MERS - коронавируса, передающегося человеку от верблюдов и летучих мышей. Тогда создание препарата было отложено по финансовым соображениям.

В условиях вспышки коронавирусной инфекции 2019-nCoV о необходимости поиска эффективного лечения заговорили вновь, и К22 могла бы стать перспективным "кандидатом".