​Найден рассадник коронавируса в Пекине

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Управляющий рынком уточнил, что SARS-CoV-2 нашли на доске, которая используется для разделки импортированного лосося. Выяснилось, что зараженная рыба поступила на рынок с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, где ранее был выявлен очаг распространения вируса.

У девяти работников рынка, контактировавших с рыбной продукцией, коронавирус не выявлен, однако все они помещены на карантин.

Проверка рынка "Синьфади" была организована после того, как в китайской столице впервые после двухмесячного перерыва коронавирусной инфекцией заболели несколько человек. В Пекине в связи с обнаружением новых заболевших частично или полностью закрыли все продуктовые рынки.

По последним данным, всего в Китае заразились 84,2 тысячи человек. Из них 4 638 скончались, практически все остальные уже выздоровели.