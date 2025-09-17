Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Навроцкий: Польша открыта к размещению иностранного ядерного оружия

    • 17 сентября, 2025
    • 00:16
    Навроцкий: Польша открыта к размещению иностранного ядерного оружия

    Польша должна иметь возможность размещать иностранное ядерное оружие на своей территории и развивать свою собственную ядерную энергетику.

    Как передает Report, об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий в эфире телеканала LCI.

    "Как президент Польши я считаю, что она должна участвовать в программе по совместному использованию ядерного оружия (Nuclear Sharing - прим. ТАСС)", - сказал он.

    Президент также выразил уверенность в том, что Польша "должна иметь собственные ядерные мощности", упомянув, в частности, гражданскую атомную энергетику.

    Он подчеркнул, что хотел бы сделать все для получения Польшей необходимых гарантий безопасности. "Как член НАТО мы бы хотели пользоваться этими гарантиями", - сказал он.

    Комментируя тот факт, что Франция после вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польшу направила туда три истребителя Rafale, способных переносить ядерное оружие, Навроцкий заявил, что считает это частью общего сдерживающего потенциала.

    Polşa Prezidenti: Ölkəmiz xarici nüvə silahlarının yerləşdirilməsinə açıqdır

