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Наводнения в Словении нанесли убытки на 5 млрд евро

Наводнения в Словении нанесли убытки на 5 млрд евро Наводнения, поразившие значительную часть северной и центральной Словении в начале августа, нанесли около 5 млрд евро ущерб, что эквивалентно одной трети национального бюджета страны, или 8% ВВП.
Другие страны
26 августа 2023 г. 06:50
Наводнения в Словении нанесли убытки на 5 млрд евро

Наводнения, поразившие значительную часть северной и центральной Словении в начале августа, нанесли около 5 млрд евро ущерба, что эквивалентно одной трети национального бюджета страны или 8% ВВП.

Как передает Report, об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на последние данные местных властей.

В течение следующих двух месяцев правительство создаст специальный фонд реконструкции Словении, объединяющий различные виды финансирования, от бюджетных ассигнований до фондов ЕС и специальных взносов, взимаемых с бизнеса и домохозяйств.

Основной причиной такого решения является соблюдение правил Европейского союза по заимствованиям, а именно влияние таких средств на дефицит бюджета.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделит 400 млн евро из своего фонда реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь Словении преодолеть последствия масштабного наводнения.

Напомним, что проливные дожди повлекли за собой масштабные наводнения в Словении. Выпало от 100 до 200 мм осадков, реки вышли из берегов, были зафиксированы оползни, целые города остались без электроэнергии. В результате стихийного бедствия погибли не менее 6 человек.

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