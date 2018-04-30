Наводнения в Кении унесли жизни более 70 человек

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Более 70 человек погибли и около 40 тысяч семей до сих пор не могут вернуться в свои дома в Кении из-за наводнений в результате продолжительных ливней, обрушившихся на страну месяц назад.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местное общество Красного Креста.

"В условиях продолжающихся ливневых дождей паводковые воды по-прежнему продолжат представлять опасность для тысяч людей по всей стране. Наши сотрудники и волонтеры работают круглосуточно, чтобы обеспечить эвакуацию семей в районах повышенного риска", — заявил генеральный секретарь общества Аббас Гуллет (Abbas Gullet).

Ситуация в стране резко ухудшилась, когда кенийская энергокомпания KenGen (Kenya Electricity Generating Company) начала спуск воды из своих ГЭС на реке Тана, которая вышла из берегов около двух недель назад.