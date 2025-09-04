Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026

    Наводнения в индийском штате Пенджаб унесли жизни 43 человек

    Другие страны
    • 04 сентября, 2025
    • 22:56
    Наводнения в индийском штате Пенджаб унесли жизни 43 человек

    В результате разрушительных наводнений в индийском штате Пенджаб погибли 43 человека.

    Как передает Report, об этом сообщает Press Trust of India.

    Отмечается, что министр сельского хозяйства Индии Шиврадж Сингх Чаухан посетил пострадавшие от наводнения районы штата, заверив людей в полной поддержке.

     По данным агентства ANI, наводнения в Пенджабе были вызваны обильными осадками. Они затронули около 1655 деревень. Сильнее всего пострадал округ Гурдаспур – там оказались затоплены 324 деревни. В числе наиболее пострадавших также Фирозпур, Амритсар, Хошиарпур, Капуртала и Сангрур. Повреждено 175,2 тыс. гектаров сельскохозугодий.

    В общей сложности эвакуировано более 19 тыс. человек. В настоящее время функционируют 167 лагерей временного размещения, из которых около 29 расположено на юге центральной части штата Пенджаб, в городе Барнале.

    По всему штату организованы спасательные операции. Полиция Пенджаба задействовала беспилотники для доставки помощи в затопленные деревни.

    Индия Пенджаб наводнение погибшие
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Hindistanın Pəncab əyalətində daşqınlar 43 nəfərin həyatına son qoyub

    Последние новости

    00:12

    Сухопутные войска США плохо следят за 95% ремонтируемых подрядчиками боеприпасов

    Другие страны
    23:49

    В Канаде при нападении с ножом один человек погиб, восемь пострадали

    Другие страны
    23:30

    Кая Каллас осудила удары по "Датскому совету по делам беженцев" в Украине

    Другие
    23:11

    СМИ: США откажутся от ряда программ помощи обороне для граничащих с РФ стран

    Другие страны
    22:56

    Наводнения в индийском штате Пенджаб унесли жизни 43 человек

    Другие страны
    22:38

    В четырех районах Баку частично ограничат подачу газа

    Энергетика
    22:35

    Футболист сборной Азербайджана: Мы изучили сильные и слабые стороны сборной Исландии

    Футбол
    22:27

    Зеленский: Мы предложили США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба

    Другие страны
    22:13

    США изучают возможность размещения войск в Эквадоре

    Другие страны
    Лента новостей