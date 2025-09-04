Наводнения в индийском штате Пенджаб унесли жизни 43 человек

В результате разрушительных наводнений в индийском штате Пенджаб погибли 43 человека.

Как передает Report, об этом сообщает Press Trust of India.

Отмечается, что министр сельского хозяйства Индии Шиврадж Сингх Чаухан посетил пострадавшие от наводнения районы штата, заверив людей в полной поддержке.

По данным агентства ANI, наводнения в Пенджабе были вызваны обильными осадками. Они затронули около 1655 деревень. Сильнее всего пострадал округ Гурдаспур – там оказались затоплены 324 деревни. В числе наиболее пострадавших также Фирозпур, Амритсар, Хошиарпур, Капуртала и Сангрур. Повреждено 175,2 тыс. гектаров сельскохозугодий.

В общей сложности эвакуировано более 19 тыс. человек. В настоящее время функционируют 167 лагерей временного размещения, из которых около 29 расположено на юге центральной части штата Пенджаб, в городе Барнале.

По всему штату организованы спасательные операции. Полиция Пенджаба задействовала беспилотники для доставки помощи в затопленные деревни.