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    Наводнения в Гаити стали причиной смерти шести человек

    4 тысяч домов оказались затопленными или поврежденными в результате разлива рек и водоемов

    Баку.30 Апреля. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли в Республике Гаити вследствие наводнений, вызванных проливными дождями.

    Как передает Report, oб этом в пятницу из Порт-о-Пренса сообщило агентство Prensa Latina. При этом 4 тыс. домов оказались затопленными или поврежденными в результате разлива рек и водоемов.

    В окрестностях столицы самыми пострадавшими оказались районы Карфур, Дельмас и Сите Солей, но из-за политического кризиса в стране временное правительство до сих пор не ввело в действие план оказания помощи.

    Многих людей не удается эвакуировать из опасных зон, в то время как службы гражданской обороны жалуются на нехватку ресурсов для противостояния стихии.

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