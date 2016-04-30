Наводнения в Гаити стали причиной смерти шести человек

Баку.30 Апреля. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли в Республике Гаити вследствие наводнений, вызванных проливными дождями.

Как передает Report, oб этом в пятницу из Порт-о-Пренса сообщило агентство Prensa Latina. При этом 4 тыс. домов оказались затопленными или поврежденными в результате разлива рек и водоемов.

В окрестностях столицы самыми пострадавшими оказались районы Карфур, Дельмас и Сите Солей, но из-за политического кризиса в стране временное правительство до сих пор не ввело в действие план оказания помощи.

Многих людей не удается эвакуировать из опасных зон, в то время как службы гражданской обороны жалуются на нехватку ресурсов для противостояния стихии.